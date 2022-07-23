Велика Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні на кожен удар Росії, - Трасс
Про це вона повідомила на міжнародному саміті перших леді та джентльменів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За її словами, Велика Британія знає, що українці виборюють суверенітет як такий і саме тому перемога України важлива для всіх.
"З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше допомоги", – сказала вона.
Міністр також нагадала, що Британія надала вже близько 4 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України, постачає різні види озброєнь та навчає українських військових на території Великої Британії.
Трасс додала, що Велика Британія надаватиме допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона стане символом демократії.
"Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи, Україна має перемогти", – додала Трасс.