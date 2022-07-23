Новини

Велика Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні на кожен удар Росії, - Трасс

7 84959
трасс,ліз
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що з кожним ударом Росії по українських містах Велика Британія надаватиме більше допомоги Україні.

Про це вона повідомила на міжнародному саміті перших леді та джентльменів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, Велика Британія знає, що українці виборюють суверенітет як такий і саме тому перемога України важлива для всіх.

"З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше допомоги", – сказала вона.

Міністр також нагадала, що Британія надала вже близько 4 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України, постачає різні види озброєнь та навчає українських військових на території Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трасс заявила про готовність зустрітися з Путіним на G20

Трасс додала, що Велика Британія надаватиме допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона стане символом демократії.

"Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи, Україна має перемогти", – додала Трасс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліз Трасс не підтримує безпосередню участь британських військ у війні в Україні, - Reuters

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ірландія
    ‼️ Нова тактика ЗСУ у застосуванні M142 HIMARS призвела американських військових до повного шоку.

    А саме переїзди «порожняком» між схованими в різних місцях ракетними «заначками», розкиданими на кількасот кілометрів.

    Контейнери з ракетами заздалегіть росташовуються в різних районах вздовж лінії фронту, а пуста американська «бричка» на високій швидкості встигає по декілька разів на добу переміщуватись, заряджатися та навалювати російським окупантам.

    Такої тактики війни на HIMARS ще жодною армією у світі, які мають ці РСЗВ, не застосовувалось.
  • Борменталь Незабаром
    кацапи почнуть замислюватися тільні після того, як на кожен обстріл українського міста, вони отримають обстріл кацапського! на кожне знищення українського інфраструктурного об'єкта - вони отримають знищення кацапського інфраструктурного об'єкта
  • Вася Шевченко f77d76ba
    гарні слова... від гарної леді...
    підтримка нам дуже потрібна ...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини