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Глава МЗС Франції Колонна закликала Росію поважати підписану з ООН угоду щодо зерна: "Ракетні обстріли порту Одеси викликають серйозне занепокоєння"

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франція
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна закликала Росію поважати підписану з ООН угоду про вивезення зерна з українських портів.

"Російські ракетні обстріли порту Одеси, які відбулися наступного дня після підписання угоди під егідою ООН, викликають серйозне занепокоєння. Я закликаю Росію повністю поважати букву та дух цієї угоди", - заявила глава МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Вдумайтесь в рівень маразму і абсурду. "Ракетні обстріли викликають серйозні занепокоєння..." Так мовби десь вибори фальсифікують. До чого світ докотився.🤦
  • Sophia-Maria Duglass
    Екс-посол України у Німеччині Андрій Мельник різко відповів німецькому політику Міхаелю Кречмеру на його пропозицію заморозити конфлікт в Україні

    «Українці виступають за те, щоб засунути голову Кречмера до морозильної камери, щоб заморозити хворі фантазії. Ваше постійне потурання військовому злочинцю путіну викликає огиду».
  • дератизатор
    Та шо ви таке кажете?
    Шо, аж "серйозне занепокоєн'я"?
    *********...
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