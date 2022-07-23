Глава МЗС Франції Колонна закликала Росію поважати підписану з ООН угоду щодо зерна: "Ракетні обстріли порту Одеси викликають серйозне занепокоєння"

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна закликала Росію поважати підписану з ООН угоду про вивезення зерна з українських портів.

"Російські ракетні обстріли порту Одеси, які відбулися наступного дня після підписання угоди під егідою ООН, викликають серйозне занепокоєння. Я закликаю Росію повністю поважати букву та дух цієї угоди", - заявила глава МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ. Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський удар по Одесі - цинічний та прорахований крок, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Степан Гутник