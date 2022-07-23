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На фронті зараз несуть службу понад п'ять тисяч українських жінок, - Міноборони

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У Збройних силах України наразі працюють понад 50 тисяч жінок, з яких понад 5 тисяч нині перебувають на передовій.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Крім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок", - повідомила Маляр.

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Зважаючи на ці цифри, зауважила вона, Україна має сьогодні один з найвищих показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • izzabaru
    Вчителька історії з Житомира Любов Плаксюк дуже любить гіацинти, але не квіти , а артустановки. Вона стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

  • Urs
    а цій більше до вподоби гвоздіки...

  • Urs
    может приснится кому
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