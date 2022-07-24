Саміт перших леді та джентльменів став успішним, - Зеленський

Другий саміт перших леді та джентльменів, що відбувся у суботу до Києва, став успішним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у традиційному відеозверненні у суботу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні у Києві відбувся вже другий щорічний саміт перших леді та джентльменів. Цього року він зібрав ще більше учасників. Об'єднав Київ із Варшавою, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Об'єднав топових політиків, громадських діячів інших країн та воїнів. Представники бізнесу, спорту, медіа. Письменників, зірок шоу-бізнесу, освітян, лікарів…", - сказав він.

У сучасному світі, сказав він, неможливо обходитися лише звичною класичною дипломатією. "Потрібна м'яка сила, потрібне щире бажання різних громад допомогти державі, яка бореться за свою непохитність і незалежність. І з цього погляду став сьогодні дуже успішним", - наголосив Зеленський.

"Ініціатива першої леді України за два роки фактично стала традиційним форматом, унікальним для світової спільноти. Усі визнають потенціал будь-якої сили. Але лише Україні вдалося спрямувати її незламність, її потенціал у конкретну дипломатичну практику", - заявив президент.

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