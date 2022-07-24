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Саміт перших леді та джентльменів став успішним, - Зеленський

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Другий саміт перших леді та джентльменів, що відбувся у суботу до Києва, став успішним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у традиційному відеозверненні у суботу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні у Києві відбувся вже другий щорічний саміт перших леді та джентльменів. Цього року він зібрав ще більше учасників. Об'єднав Київ із Варшавою, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Об'єднав топових політиків, громадських діячів інших країн та воїнів. Представники бізнесу, спорту, медіа. Письменників, зірок шоу-бізнесу, освітян, лікарів…", - сказав він.

У сучасному світі, сказав він, неможливо обходитися лише звичною класичною дипломатією. "Потрібна м'яка сила, потрібне щире бажання різних громад допомогти державі, яка бореться за свою непохитність і незалежність. І з цього погляду став сьогодні дуже успішним", - наголосив Зеленський.

"Ініціатива першої леді України за два роки фактично стала традиційним форматом, унікальним для світової спільноти. Усі визнають потенціал будь-якої сили. Але лише Україні вдалося спрямувати її незламність, її потенціал у конкретну дипломатичну практику", - заявив президент.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • София Бессарабская
    К это скоту обращается конгрессмен с обвинениями в диктатуре,а оно байки гонит про леди и джентльменом.Ему конкретные вопросы задают о нац. безопасности оно какую-то пургу гонит
  • Валерий Викторович 053e9aad
    скажи вова, нах нам нужно это знать ? нам жрать нет чего, за квартиру платить нечем, если остались квартиры, работЫ нет - ВОООООБЩЕ , ты впариваешь людям про лели и джентельменов, ......................ты вова вообще края потерял, твои друзья с партии регионов миллионы гребут , а людям на хлеб нет денег, ............уходи сам , и ермака своего забирай, иначе вынесут ногами вперед.
  • Maxim Ak-Murza
    Оцени мою доброту, Вовочка. Веревка тонкая, узел большой. Т.е., затянется моментально, и шейные позвонки сломает сразу. А заслужил ты толстую и шершавую, которая задавит мееееедленно.
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