Новини

США засуджують ракетний удар по Одесі, - Блінкен

4 15347
блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати рішуче засуджують ракетні удари військами РФ портом Одеси.

"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішній (у суботуу) напад Росії на Одеський порт. Це підриває зусилля щодо забезпечення продовольством голодуючих та довіру до зобов'язань Росії за укладеною вчора угодою (у п'ятницю – ІФ-У), що дозволяє український експорт", – написав Блінкен у твіттері, передає Ценззор.НЕТ,

Як повідомлялося, у суботу дві російські ракети потрапили до об'єктів інфраструктури порту Одеси, внаслідок обстрілу є поранені.

22 липня під егідою ООН у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем. У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини в підписаному в Стамбулі документі. У прес-службі генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша заявили, що він беззастережно засуджує ракетний удар по торговому порту в Одесі.

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Благодарите герою Украины Дерьмаку.
  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    да забейте вы йух на "голодающую" африку. это тупейший предлог. думайте уже о себе. разводят, как малолеток.
  • Hans Pappel
    багато героив ти хто вибрали зелену шмарклю загинуло на вийни, вична им слава героям и валхалла, але як так вийшло шо кацапи так швидко дийшли до херсона? килько персон агрохимия ермак та лярва безугла та инши виконавци мають бовтатися на деревах уздовж хрещатика
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини