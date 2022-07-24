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ЗСУ крок за кроком просуваються вперед, - Зеленський про Херсонщину

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Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонській області і звільняють територію від окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Глава держави також зазначив, що окупанти намагалися закріпитися в регіоні. За його словами, раніше колаборанти також встигли наробити різних гучних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство", але це їм не допомогло.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Герхард
    Розміновувати Чонгар ******** було і легше, і швидше ніж тепер ЗСУ звільняти Херсонщину.
  • Alex Dev d4763325
    Головне не заважай їм, не вештайся під ногами, не лізь зі своїми порадами.
  • Maxim Ak-Murza
    Занимается озвучиванием Дерьмаковских текстов.
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