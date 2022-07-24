ЗСУ крок за кроком просуваються вперед, - Зеленський про Херсонщину
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Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонській області і звільняють територію від окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Глава держави також зазначив, що окупанти намагалися закріпитися в регіоні. За його словами, раніше колаборанти також встигли наробити різних гучних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство", але це їм не допомогло.