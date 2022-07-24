Від початку повномасштабної війни прокурори зафіксували понад 36 тисяч злочинів росіян, - Офіс ГПУ
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі.
Так, з 24 лютого зареєстровано 24 820 злочинів агресії та воєнних злочинів – це порушення законів та звичаїв війни, планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни, пропаганда війни тощо.
Також зафіксовано 11 829 злочинів проти національної безпеки України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, диверсії тощо).
В Офісі генпрокурора зазначають, що у магістральних справах щодо агресії проти України підозрюються 624 представники військово-політичного керівництва рф – міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних органів, розпалювачі війни та пропагандисти кремля.