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Від початку повномасштабної війни прокурори зафіксували понад 36 тисяч злочинів росіян, - Офіс ГПУ

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З початку повномасштабної війни проти України прокурори зареєстрували 24 820 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ і 11 829 злочинів проти національної безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі.

Так, з 24 лютого зареєстровано 24 820 злочинів агресії та воєнних злочинів – це порушення законів та звичаїв війни, планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни, пропаганда війни тощо.

Також зафіксовано 11 829 злочинів проти національної безпеки України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, диверсії тощо).

В Офісі генпрокурора зазначають, що у магістральних справах щодо агресії проти України підозрюються 624 представники військово-політичного керівництва рф – міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних органів, розпалювачі війни та пропагандисти кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 683 - поранені, - Офіс генпрокурора

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    БЕЗГЛУЗДА імітація бурхливій діяльності.
    Краще би ЗРАДНИКІВ ловили!
  • Maxim Ak-Murza
    ********, ну вам теперь понятно, шо, благодаря вашей политике, вам веры теперь не больше, чем вашим руснявым братухам? Курва, клянусь! - дам особо отмороженному ******** все гарантии,положенные законодательством США для визита....шоб этой руснявой мрази разбить ***** до костей прямо в аэрорпорту.
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    "Від початку повномасштабної війни прокурори зафіксували понад 36 тисяч злочинів росіян, - Офіс ГПУ"

    Интересно, во время Второй Мировой тоже такой ерундой занимались и потратили на это колоссальные ресурсы, подписывали Зерновые Договора с Гитлером под Сталинградом? Или же все таки старались всеми силами выжить и победить?
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