"Від початку повномасштабної війни прокурори зафіксували понад 36 тисяч злочинів росіян, - Офіс ГПУ"

З початку повномасштабної війни проти України прокурори зареєстрували 24 820 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ і 11 829 злочинів проти національної безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі.

Так, з 24 лютого зареєстровано 24 820 злочинів агресії та воєнних злочинів – це порушення законів та звичаїв війни, планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни, пропаганда війни тощо.

Також зафіксовано 11 829 злочинів проти національної безпеки України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, диверсії тощо).

В Офісі генпрокурора зазначають, що у магістральних справах щодо агресії проти України підозрюються 624 представники військово-політичного керівництва рф – міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних органів, розпалювачі війни та пропагандисти кремля.

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