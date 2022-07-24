ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу поблизу Лисичанська

ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – щонайменше 12 росіян ліквідовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій.

"Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського омону.

Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено", - йдеться в повідомленні.

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