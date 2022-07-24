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ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу поблизу Лисичанська

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ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – щонайменше 12 росіян ліквідовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій.

"Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського омону.

Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Переться за три-девять земель,чтобы сдохнуть. Судьба рюськаго ваньки. А где-то на просторах Сахалина появятся 12 новых "Лада Калина" с айзерами за рулём.
  • Andrew86
    Человечество ничего не потеряло от гибели этих ублюдков. русские - не люди
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ротація кацапських свиней по українськи-виконавцям респект...
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