ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу поблизу Лисичанська
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ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – щонайменше 12 росіян ліквідовані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій.
"Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського омону.
Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено", - йдеться в повідомленні.