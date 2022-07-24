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Колаборанти мають намір заборонити Google і YouTube на окупованих територіях, - ISW

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Колаборанти заявили, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей почнуть обмежувати використання Google і YouTube, щоб мінімізувати доступ жителів до українських сайтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Також повідомляється, що в окупованих районах Херсонської області запроваджується заборона на використання месенджера Viber. Очікується, що російська влада, ймовірно, продовжить посилювати контроль над інформаційним простором, щоб стримувати поширення будь-яких антиросійських повідомлень у регіонах.

Також читайте: Окупанти заблокували Google на території ОРДЛО за цькування росіян

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    Звертаюсь до забороняльщиків з Лубянки, ми заборонили загiн сахалинського омон, тому краще думати, перед тим як мести язиком, а тим паче лізти в Україну. Вас жде заборона на власне життя в Україні.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ,українські партизани...обов'язково заборонять самих колаборантів...
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Ой і тупі ***.. А як заборона Google та YT мінімізує доступ до українских сайтів?
    Дуже скоро ЗСУ мінімізує самих колаборантів
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