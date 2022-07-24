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Окупанти намагалися здійснити атаку в Херсонській області, але змушені були відступити, - ОК "Південь"

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херсонщина,херсонська
Війська РФ силами понад 50 солдатів за підтримки двох танків Т-62 і одного БТР-82А намагалися провести наступ в напрямку Сухий Ставок, Андріївка Херсонської області, але з втратами були вимушені відступити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також окупанти силами мотострілецького і танкового взводів здійснили спробу атаки в напрямку сіл Брускинське і Білогірка Херсонської області, але спроба наступу також була відбита.

Протягом дня ворог ще кілька разів атакував позиції ЗСУ із застосуванням авіації. Ударний вертоліт Ка-52 завдав ударів по позиціях українських військових у районі Білогірки. Мі-8 противника також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ крок за кроком просуваються вперед, - Зеленський про Херсонщину

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • govtva
    Они бы еще в атаку пошли с Т-34 и броневиком фанаты Жукова лапотные..
  • Анатолий К 65c6a92d
    спалять Т-62 дістануть Т-55 і Т-34, це ж кацапи.
  • Hulio
    Зе-влада символічно 3.14*дить
    але незважаючи на зермаків ЗСУ боронять Україну !
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