Вчора ввечері росіяни вдарили зі ствольної артилерії по селу Мар’янське на Дніпропетровщині, - Резніченко
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Увечері окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч була відносно спокійною. З однією повітряною тривогою. Напередодні увечері ворог обстріляв Криворізький район. Ударив зі ствольної артилерії по селу Мар’янське Зеленодольської громади. Минулося без постраждалих та руйнувань.
На цю хвилину в області спокійно. Нехай неділя буде тихою", - написав Резніченко.