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У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетоносії із 16 "Калібрами" та 1 ВДК, кораблі маневрують неподалік мису Тарханкут, - ОК "Південь"

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море,рф
У Чорному морі Росія тримає напоготові 16 крилатих ракет типу "Калібр", ракетоносії дрейфують неподалік мису Тарханкут.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. Два ракетоносії готові до нанесення ракетних ударів 16-ма "Калібрами", неподалік чатує 1 вдк", - йдеться в повідомленні.

Загроза ракетних ударів залишається актуальною для всіх областей півдня України.

"Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи", - додали в ОК "Південь".

Читайте: У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетні кораблі із 16 "Калібрами", а також 3 ВДК, можуть дрейфувати міни, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    Відстань від мису Тарханкут до узбережжя в Одеській області не більше 180км. Дальність польоту ракети "Гарпун" у більшості модифікацій, що є на озброєнні ЗСУ - від 220 до 315 км.
    Питання: чому ЗСУ не атакують угрупування ворожих кораблів в цій ділянці Чорного моря в близькості до т.зв. "зернового коридору"?
  • Александр Сандеро
    Теж саме питання. Є Гарпуни, є трохи Нептунів, чому ці корита досі роблять нерви?
  • Алекс Ков
    Вони роблять не нерви, а несуть горе Україні.
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