У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетоносії із 16 "Калібрами" та 1 ВДК, кораблі маневрують неподалік мису Тарханкут, - ОК "Південь"

У Чорному морі Росія тримає напоготові 16 крилатих ракет типу "Калібр", ракетоносії дрейфують неподалік мису Тарханкут.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. Два ракетоносії готові до нанесення ракетних ударів 16-ма "Калібрами", неподалік чатує 1 вдк", - йдеться в повідомленні.

Загроза ракетних ударів залишається актуальною для всіх областей півдня України.

"Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи", - додали в ОК "Південь".

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