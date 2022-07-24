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Готуючись до скорочення постачань з РФ, ЄС домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії

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газ,нафта
Європейський Союз домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії, оскільки готується до можливих скорочень постачань із Росії.

Про це заявив заступник гендиректора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуїн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Болдуїн відвідав Нігерію та провів зустрічі з офіційними особами цього найбільшого виробника нафти в Африці.

Представнику ЄС сказали, що Нігерія покращує безпеку в дельті Нігеру та планує після серпня відновити роботу Транснігерського трубопроводу, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.

Як передає Reuters, ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок зрідженого природного газу з Нігерії, і є потенціал збільшити цей показник більш ніж удвічі.

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Видобуток нафти та газу в Нігерії скорочується через крадіжку та вандалізм щодо трубопроводів, внаслідок чого термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Стороннімв Богдан
    Давно час Нігерію на ноги ставити! Заодно покращите положення темношкірих за яких так переживаете.
  • Aleksiey Ykropovich
    Україна теж буде заможня країна коли відбутися від рашистов а потім вичитати паразитів мразотних у владі. Й газ є в Україні, й нафта є, й вийшло що без Українського експорту голод може настати у багатьох країнах. А засрашка пропоганда "впарювала" що Україна "нічого не може".
  • Nov
    Якщо їм потрібно зерно, нехай будут в черзі першими)
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