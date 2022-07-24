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Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров. ФОТО

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У Мелітопольському районі пошкоджена залізнична інфраструктура, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів - одразу по трьом територіям", - констатує він.

За його словами, цієї ночі:

1. Лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

2. Було чутно вибухи у східному напрямку від міста - поблизу села Костянтинівка.

3. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога.

"Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі поблизу окупованого Мелітополя лунали вибухи, виникла пожежа, - мер Федоров

Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров 01
Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров 02
Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров 03

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Красівоє! Хаймарсам респектіще
  • Максим Максим 61a5a8b6
    А де їх бронєгроб рельсовий?
  • Leshek
    ЗСУ - респект!
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