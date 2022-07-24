Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров. ФОТО

У Мелітопольському районі пошкоджена залізнична інфраструктура, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів - одразу по трьом територіям", - констатує він.

За його словами, цієї ночі:

1. Лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

2. Було чутно вибухи у східному напрямку від міста - поблизу села Костянтинівка.

3. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога.

"Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі поблизу окупованого Мелітополя лунали вибухи, виникла пожежа, - мер Федоров





