Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 520 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1722 танки та 3942 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 520 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно становлять: особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано, танків - 1722 (+14) од, бойових броньованих машин - 3942 (+13) од, артилерійських систем - 869 (+5) од, РСЗВ / - 255 (+2) од, засоби ППО - 113 (+0) од, літаків - 221 (+0) од, гелікоптерів -188 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0), крилаті ракети - 170 (+3), кораблі /катери - 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од, спеціальна техніка - 73 (+1). Також читайте: Українські воїни знищили наметове містечко та техніку ворога біля Запорізької АЕС, - ГУР "Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська