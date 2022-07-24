Лавров своєю заявою про розширення географії війни проклав шлях до проведення референдумів на окупованих територіях, - британська розвідка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розширила географію своєї "спеціальної військової операції" за межі самопроголошених "ЛДНР". Він стверджував, що операція тепер охоплює нові додаткові райони, включно з українськими Херсонською та Запорізькою областями через те, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності. Це, певно, неправда. Росія не "розширила" свою війну", - йдеться в повідомленні.
Як вважають у розвідці, захоплення цих територій України вже, певно, було початковою метою вторгнення Росії.
"РФ вторглася на ці території в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи "референдумів" принаймні з середини березня", - зазначають у повідомленні.
Тобто, як допускає британська розвідка, існує реалістична ймовірність того, що Лавров своєю заявою проклав шлях до проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганська й Донецька.
Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і вийшла за межі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР"