Цього тижня РФ намагалася сформувати імідж непереможної російської армії, - Центр протидії дезінформації

Упродовж цього тижня російська пропаганда працювала на створення іміджу російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Сайти Oops Top, Mail BD, посилаючись на французьке видання Liberation, писали, що "ЗСУ нема чим протистояти російській армії". Ці слова приписали аналітику В.Турре, який, як засвідчив аналіз, в коментарі Liberation заявляв інше - "українські військові ефективно використовують західну зброю".

Кремлівські медіа, посилаючись на німецького військового А.Маїса, написали про "могутність та невичерпність ресурсів Росії". Насправді експерт "висловив здивування наївністю, з якою Росія пішла на війну" та застеріг, що РФ ще довго залишатиметься ворогом для всього світу.

Лояльний Росії експолковник армії США Д.Макгрегор запевняв, що російська армія готова завдати нищівного удару Україні та завершити війну "протягом 30 днів", - йдеться в повідомленні Центру.



Зазначається, що всі ці заяви - елемент інформаційно-психологічної операції РФ, спрямованої на формування враження начебто Росія повністю контролює ситуацію на полі бою.

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