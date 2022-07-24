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Відправку зерна здійснюватимуть із трьох українських портів, в АМП розпочали формування караванів, - Мінінфраструктури

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зерно
Відправку вантажів здійснюватимуть із трьох українських портів. В адміністрації морських портів (АМП) розпочали формування караванів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу у портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Вихід і захід суден до морських портів будуть здійснювати шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

В адміністрації морських портів розпочали формування караванів. Заявки на включення суден потрібно надавати на електронну пошту [email protected].

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Не забудьте заранее выстроить караваны в кильватерную линию.
    В следующий раз от орков прилетит не по причалам, а по караванам.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    укажите точное место формирования караванов... ну вы ж полностью доверяете рашке...
  • rejestrowyj bazil
    Сирийцы давно говорили что нельзя передавать в оон и красный крест координаты больниц и лагерей беженцев...
    Вцелом зебилы добились того что хотели- с рашки санкции сняты и она вывозит свое зерно и мин удобрения... И херачит ракетами по украинским портам. Це перемога мудрого нариду
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