Відправку зерна здійснюватимуть із трьох українських портів, в АМП розпочали формування караванів, - Мінінфраструктури

Відправку вантажів здійснюватимуть із трьох українських портів. В адміністрації морських портів (АМП) розпочали формування караванів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу у портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Вихід і захід суден до морських портів будуть здійснювати шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

В адміністрації морських портів розпочали формування караванів. Заявки на включення суден потрібно надавати на електронну пошту [email protected].

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