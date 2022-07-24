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Відбито ракетний удар по Хмельниччині з акваторії Чорного моря, - Повітряне командування "Захід"

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ракета,обстріл
Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Захід"

"Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''. Слава Україні! Дякуємо громадянам, які додатково повідомляють нас про об'єкти в небі через додаток ''Шось летить'', - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Матвей Хижняк
    Почему Цензор не опубликовал новость о том, что депутаты подняли себе зарплату в два раза, не считая других выплат, в то время когда военным уменшили выплаты. Кому война, а кому мать родна?
  • 5 копійок
    Патамушта буратіна відімкнув опозиційні канали, відімкне і Цензор.
  • Randall Flag da70119e
    О, чудова новина! Молодці!
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