РФ обстріляла прикордоння Сумщини та Чернігівщини з авіації. артилерії, мінометів, гранатометів - ДПСУ

Росія продовжує обстрілювати громади прикордонних областей України. Є загиблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Учора, 23 липня, ворог наніс вогневе ураження із застосуванням авіації, ствольної артилерії, мінометів та гранатометів. Під ворожим вогнем опинилися 6 громад Сумської області, а також Новгород-Сіверська громада Чернігівщини.

"Із застосуванням 120-мм мінометів та САУ противник обстріляв території Миропільської та Хотінської громад. Загарбник відкривав вогонь з автоматичного гранатомета АГС-17 та САУ по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа. По території Миколаївської громади два ворожих літака випустили 10 некерованих авіаційних ракет", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що противник наніс вогневе ураження із САУ по Краснопільській громаді. Зафіксовано загалом півсотні приходів. Шалигинську громаду ворог обстрілював з мінометів, одночасно вів вогонь із зенітної установки та стрілецької зброї. Ворожа ствольна артилерія вдарила по Новгород-Сіверській громаді.