У Миргородській громаді на Полтавщині сьогодні відбуватимуться навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій
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У неділю, 24 липня, на території Полтавської області триватимуть навчальні стрільби. Зокрема, у Миргородській громаді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
Глава ОВВА закликав жителів зберігати спокій.
"Сьогодні, 24 липня, триватимуть навчальні стрільби у Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.