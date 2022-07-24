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Росія підтвердила удар по порту в Одесі наступного дня після "зернової угоди"

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У МЗС РФ офіційно визнали, що саме Росія вчора завдала ракетного удару по порту Одеси.

Про це написала у телеграм-каналі спікерка МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський назвав обстріл порту Одеси "вопиющим российским варварством". "Якщо хтось ще міг сказати, що потрібен якийсь діалог із Росією, подивіться, що відбувається. Ракети "Калібр" знищили саму можливість подібних заяв", - цитує вона Зеленського.

Далі спікерка МЗС РФ підтверджує, що Росія таки завдавала удару по порту Одеси.

"Ракети "Калібр" знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою", - стверджує вона. 

Зауважимо, що вчора Міноборони Туреччини заявляло, що РФ нібито стверджувала, що не має жодного відношення до обстрілу одеського порту.

Раніше повідомлялось, що в Одесі 23 липня пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

В ОК "Південь" заявили, що росіяни поцілили в торговий порт ракетами "Калібр".

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Росія підтвердила удар по порту в Одесі наступного дня після зернової угоди 01

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Paul Foxen
    просто реву та стугна як Дніпр широкий

    The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника ООН.

    За його словами, Росія можливо технічно і не порушила домовленості, завдавши ракетного удару по порту Одеси, оскільки вона не зобов'язувалася утриматись від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не задіюються для експорту зерна, і якщо десь поблизу була військова ціль, Росія можливо скористалась цією лазівкою у документі

    оонівські євнухи без яєць і самоповаги
  • Ksenia VB
    Вони ще дійсно спалять наші кораблі із зерном.
    Кацапам вірити не можна.
    Вони не зроблять нічого невигідного для себе. А обдурити наших клованів їм що лавровау вівса дати.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Стадия "Этанимы" пройдена, теперь была стадия "Этамы, но нипазирну".
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