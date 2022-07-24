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П'яні окупанти кинули гранату в двір маріупольця, поранено двох цивільних, - Андрющенко

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граната
Місцевий житель зробив зауваження п'яним рашистам, а ті кинули в його дві гранату.

Про це розповів радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 20:15 в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина - вибух гранати в приватному подвір’і. Декілька п’яних військових окупантів (по формі з "днр війська") гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. На зустріч окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранено, один в важкому стані", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Які окупанти? Це його землячки апалченци з ДЬІРЬІю
  • Ірландія
    Дири з цивільними герої , а на полі бою пачками здаються . Потім всі як один «нас заставили , я ніколи не стріляв»
  • Тонка червона лінія
    А мало би бути навпаки, як у випадку з мешканцем Бучі 64-річним Валентином Дідковським:
    "Я вискочив, приготовив еРПеГе, тоді листя не було. Було дуже добре видно. Трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета. Потім зіскочив з причепа і кинув три гранати.".
    https://www.facebook.com/watch/?v=406591844716627&ref=sharing
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