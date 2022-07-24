П'яні окупанти кинули гранату в двір маріупольця, поранено двох цивільних, - Андрющенко

Місцевий житель зробив зауваження п'яним рашистам, а ті кинули в його дві гранату.

Про це розповів радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 20:15 в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина - вибух гранати в приватному подвір’і. Декілька п’яних військових окупантів (по формі з "днр війська") гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. На зустріч окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранено, один в важкому стані", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців.

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