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Нова марка з трактором, який тягне ворожий танк, вийде 28 липня, - Укрпошта

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Нова марка від Укрпошти "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу 28 липня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у держпідприємстві.

На новій марці зображений трактор з українським прапором, який тягне за собою російський танк. Дизайн нової марки обирали самі українці шляхом голосування у застосунку "Дія" та на сайті "Укрпошти".

"Випуск "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу вже 28 липня. А разом з ним — тематичний мерч, який доповнить нашу патріотичну серію", - йдеться у повідомленні.

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⠀Зазначається, що нових марок з трактором буде 5 млн екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж.

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Круто буде, коли поштові відправлення з такими марками підуть в Росію!
  • andi Mir
    Якраз смілянському на чергову зарплату.

    Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський за рік може отримувати близько 20 мільйонів гривень заробітної плати.

    Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає ВСВІТІ.

    Таким чином, зарплата Смілянського у сотні разів більша за зарплати його підлеглих.
  • kapper
    Барыга Смелянский когда напарит этот тираж потом еще 10 млн напечает
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