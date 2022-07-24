У РФ заявили, що від початку війни вивезли з України майже 450 тис. дітей
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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 2,8 млн осіб. З них 448 тис. дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТАСС.
"Кордон РФ перетнули понад 2,8 млн осіб, у тому числі 448 тис. дітей. Половина з прибулих біженців - це громадяни "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в повідомленні.
У 652 пунктах тимчасового розміщення перебувають 33,3 тис. українців, у тому числі 11 241 дитина.