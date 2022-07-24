США не вказуватимуть Україні, що саме вважати за перемогу, - посол Брінк
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Сполучені Штати Америки не змушуватимуть Україну поступатись територіями.
Про це заявила посол США Бріджит Брінк в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми завжди казали, і це казав президент, що ми не збираємося казати Україні, що саме вважати за перемогу, або ж змушувати Україну поступатися територією чи щось на кшталт цього. Цього робити ми не збираємось", - наголосила дипломат.
За словами Брінк, США хочуть бачити, що підтримують суверенну, незалежну, демократичну і процвітаючу Україну.
"Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети", - додала посол.