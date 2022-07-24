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США не вказуватимуть Україні, що саме вважати за перемогу, - посол Брінк

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Сполучені Штати Америки не змушуватимуть Україну поступатись територіями.

Про це заявила посол США Бріджит Брінк в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завжди казали, і це казав президент, що ми не збираємося казати Україні, що саме вважати за перемогу, або ж змушувати Україну поступатися територією чи щось на кшталт цього. Цього робити ми не збираємось", - наголосила дипломат.

За словами Брінк, США хочуть бачити, що підтримують суверенну, незалежну, демократичну і процвітаючу Україну.

"Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети", - додала посол.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой...не лякайте...якщо боневтіка не ляскати по потилиці то воно за перемогу може сприйняти будь що... навіть капітуляцію...
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    "Тож вся ця підтримка покликана допомогти українській владі досягти цієї мети"
    -------
    Але у української влади зовсім інша мета "какая разніца, хуже не буде" - так, 73% зебілів?
  • Микола Мазуренко
    Що там з питаннями до дєрьмака ? Бо самі на справимось. Це просто піз...ець перемозі України.
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