З початку російського вторгнення відкрито понад тисячу справ за колабораціонізм, - Клименко

В Україні за п'ять місяців війни проти Росії правоохоронці відкрили понад тисячу кримінальних справ за колабораціонізм.

Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко написав в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"5 місяців широкомасштабного вторгнення росії в Україну...Всі ці 5 місяців поліція безперервно виконує свої функції, які під час війни значно розширилися. Ми поступово збільшуємо поліцейську присутність на території держави, щоб ефективніше допомагати людям. Нині вже більше 6 тисяч нарядів щодоби несуть службу в населених пунктах держави", - зазначає він..

За словами Клименка, за 5 місяців поліція опрацювала близько 3,5 млн повідомлень громадян. У державі зареєстровано понад 106 тисяч злочинів. І цей показник всього на 6% менше, ніж минулоріч.

"Тому ми посилили роботу оперативних працівників, які ретельно відпрацьовують криміналітет. Водночас основним злочинцем в Україні залишається Росія. Цинічні порушення законів та звичаїв війни щодня фіксують слідчі. Нацполіція за 5 місяців повномасштабного вторгнення розпочала більше 24,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями РФ. 385 російських окупантів та їх пособники мають офіційний статус підозрюваних", - зазначає глава Нацполіції.

"Ті, хто підтримують та допомагають ворогу, теж під прискіпливою увагою правоохоронців. Понад 1000 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність. 174 особи отримали повідомлення про підозру. Крім того, поліцейські затримали більше 1530 осіб, причетних до диверсійної діяльності", - додає він.

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Клименко констатує, що посилення відповідальності за майнові злочини в умовах воєнного стану безумовно вплинуло на ріст цієї категорії правопорушень. Таких зареєстровано понад 24,5 тисяч, а це вдвічі менше, ніж минулоріч.

Поменшала і кількість ДТП - майже утричі. Знизилася на 30% смертність на дорогах.

"Натомість маємо зростання незаконного поводження зі зброєю, умисних вбивств та викрадень транспорту", - зауваже він.

"Одна із найбільш болючих тем - потерпілі від війни діти. Страшна статистика: 358 дітей загинуло, 684 - поранено. За цей час поліція отримала повідомлення про зникнення 3779 маленьких українців. За лічені години вдалося знайти 3591 зниклу дитину. 188 діток ще перебувають у розшуку. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти та повернути в родину кожну загублену дитину", - резюмує очільник Нацполіції.