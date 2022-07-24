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Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ, - Скібіцький

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Громадяни Росії відмовляються проходити військову службу в армії країни-окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Якщо перші місяці той же БАРС - "бойовий армійський резерв країни", як вони називають, доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів - то зараз вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти. Ті, які перебувають в БАРСі, відмовляються підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють - вони одразу будуть направлені на нашу територію, для ведення бойових дій", - зазначив представник ГУР МО.

На питання, де в Росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, Скібіцький заявив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Ничего. Скоро заботливые папашки их науськают что нада ити.
    1.за уродину
    2. За скрепы
    3.(и самое главное) за белую ладу
  • Алекс Скела
    Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ

    Значить, у їхніх батьків уже є автомобіль, пральна машина та унітаз!
  • акаб акабіч
    ми іщо нічіго ні начіналі
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