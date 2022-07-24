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Удар по Одесі показав, що експортувати зерно через порти буде непросто, - Reuters

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одеса
Україна могла б експортувати 60 млн т зерна за вісім-дев'ять місяців, якби її порти не були заблоковані, але удар Росії по одеському порту показав, що це безперечно буде не так просто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Україна може заробити $10 млрд, продавши 20 млн тонн зерна в силосах і 40 млн тонн нового врожаю, вважає економічний радник президента України Олег Устенко. За його словами, урожай становить 60 млн тонн, з яких 20 млн - для внутрішнього споживання.

"Якби зараз розблокували порти і ми говоримо, що нам потрібно перевезти 60 мільйонів тонн зерна... то ми б перевезли 60 мільйонів тонн зерна за вісім-дев'ять місяців", - сказав він.

"Але з урахуванням того, як вони відкриваються зараз і що Росія робить у Чорному морі, вчорашній удар показує, що так точно не вийде", - сказав він.

Російські ракети потрапили до Одеського порту через день після того, як Росія та Україна за посередництва ООН та Туреччини підписали угоду про відкриття чорноморських портів та поновлення експорту зерна.

Очікується, що угода зменшить глобальну нестачу продовольства, спричинену війною.

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За його словами, Україні потрібно від 20 до 24 місяців, щоб експортувати ці обсяги, якщо її порти не працюватимуть належним чином.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Обоссаная ООН самая походу бесполезная организация, за ней обсе идёт
  • Алекс Бек
    Цей вереск с зерном чергова ЗРАДА Зеленського з Ермаками і Татаровими...
  • Алекс Бек
    Зерно це належить не державі а "баригам" які його скупили в фермерів або олігархічних агрохолдингів. Негри не інтересують мене бо гинуть українці в цій війні яку ведкть рашофашисти. То це не наша головна біль і ми можемо створити переробні заводи і фабрики для виготовлення з цього зерна продуктів та муку. А це сотні тисяч робочих місьць для українців. Польша має міліони фермерських господарств які працюють для поляків в першу чергу а не Африки....
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