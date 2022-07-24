Санкції вже мають вплив на РФ, - посол США в Україні Брінк

Санкції проти Росії, які ввели США та низка країн у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну вже мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

Автор: Ірина Дашківська