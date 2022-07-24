Польський доброволець Томаш Валєнтек загинув на Донбасі

Військовий Інтернаціонального легіону Томаш Валєнтек був спортсменом змішаних бойових мистецтв (MMA).

Саме на сторінці організації змішаних бойових мистецтв MMA Polska і повідомили про його загибель, інформує Цензор.НЕТ.

"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв Другий чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром", - йдеться у повідомленні.

Громадянин Польщі Томаш Валєнтек, який воював в Інтернаціональному легіоні оборони України, загинув кілька днів тому на Донбасі.

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Про загибель польського добровольця на війні в Україні ЗМІ повідомили кілька днів тому, проте в уряді Польщі цю інформацію поки не підтвердили, передає Польське радіо.

За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня. Ймовірно, його тіло до Польщі ще не привезли.