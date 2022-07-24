З 24 лютого російські окупанти вбили щонайменше 18 українських медиків, - МОЗ

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 18 медичних працівників, понад 50 - дістали поранення.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"З 24 лютого країна-терорист вбила щонайменше 18 медичних працівників, ще понад 50 зазнали поранень. Не підлягають відновленню 123 об’єкти системи охорони здоров’я, 746 – потребують відновлення. Ці дані змінюються майже кожного дня", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зазначили, що в середньому щотижня здійснюється по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном.

"Зараз вже 17 держав приймають наших пацієнтів у найкращих спеціалізованих клініках. Окрім того, виконано 17 медичних конвоїв для транспортування дітей з онкологічними захворюваннями на лікування за кордон. Загалом на лікування за кордон відправлено 1274 українці", - розповіли в МОЗ.

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