ООН не повідомляла, що обстріл порту Одеси Росією не є технічним порушенням "зернової угоди", лише заява Гутерріша відображає позицію організації, - МЗС

В Організації Об’єднаних Націй спростували коментар неназваного джерела для видання The New York Times про обстріл Одеського порту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку спикера Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Вчора The New York Times опублікувала провокативну новину, українські ЗМІ її передрукували. Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М’яко кажучи, нас така позиція здивувала. По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов’язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових. Ми одразу звернулися до керівництва ООН за роз’ясненнями. Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації", - повідомив речник.

Він зазначив, що через такі "неназвані джерела" був запущений "провокативний наратив".

"Це було зроблено зумисно або незумисно - питання відкрите", - додав Ніколенко.

Напередодні у мережі активно ширився коментар "неназваного посадовця ООН" виданню The New York Times, зауважує Радіо Свобода. Він буцімто сказав, що Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси "можливо технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом. Вказувалась теза про те, що РФ начебто не зобов’язувалась утриматися від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не залучаються для експорту зерна.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив обстріл одеського порту та наголосив на важливості подолання продовольчої кризи.