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США тісно співпрацюють з партнерами, щоб забезпечити Україну всім, що допоможе перемогти, - посол Брінк

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сша,вертоліт
Сполучені Штати Америки роблять все можливе, щоб українські військові на передовій отримували те, що їм потрібно для відбиття агресії Росії.

Про це заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода" пані надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо по годинах, навіть по хвилинах з Україною та з міністром оборони, з керівником Збройних сил, моїми колегами у Вашингтоні, і також в Європі. Таким чином, ми тісно співпрацюємо, щоб не лише забезпечити всім, що зможе допомогти Україні перемогти у цій боротьбі, але й активізувати міжнародну спільноту... На кожному етапі в найтіснішій координації з нашими українськими партнерами ми робимо все можливе, щоб дати українським воїнам на передовій те, що їм потрібно, як тільки їм це буде потрібно", - сказала Брінк.

На запитання про можливість надання Україні сучасних винищувачів, посол США сказала: "Зараз я не можу нічого оголосити".

"Але можу сказати, що кожен запит, який надходить до нас, ми ретельно вивчаємо. У тісній координації з українськими військовими та цивільними лідерами ми надаємо все, що можемо, і спонукаємо наших партнерів і союзників чинити так само", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції вже мають вплив на РФ, - посол США в Україні Брінк

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Petro Shevchenko
    На 300 км не передадут. Салливан сказал, что не хотят Третьей Мировой. По ихнее логике защита Тайваня американской армией от Китая это не Третья Мировая, а помощь УКраине ракетами на 300 км Третья
  • Vladislav T
    Коли міністр Резнік спзднув про ракети на 300 км. - рашисти майже три доби крилатими ракетами жбурляти сцяли, істерили в твітерах - але сцяли. От що потрібно. як ні то допомогти технологіями доробити закинутий саудами Гром-2.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-респект,але далекобійні реакети літаки та ппо нам дуже потрібні...
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