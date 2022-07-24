Армія Польщі стане такою сильною, щоб саме її існування відлякувало російського агресора, - міністр оборони Блащак

Польща працює над тим, щоб створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн НАТО.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю тижневику "Sieci", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на wpolityce.pl.

В опублікованому фрагменті інтерв’ю Блащак пояснює причини закупівлі Польщею нової зброї.

Він зазначив, що польське військо повинно бути настільки численним і настільки сильним, щоб саме його існування відлякало потенційного агресора.

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"Військо Польське повинно бути настільки численним і таким сильним, щоб саме його існування відлякало агресора. Кремлівські володарі не будуть бити по сильних. Коли бачать слабкість, вони атакують. Як за артилерією, так і за бронетехнікою сильнішої країни в Європі зрештою не буде. Серед європейських країн НАТО у нас будуть найсильніші сухопутні війська. Ми знаходимося на лінії фронту, у нас є кордон з Росією і на півночі, і фактично, у військовому плані, з боку Білорусі", - сказав Блащак.

За його словами, вже в цьому році Польща отримає перші зенітні установки Patriot, замовлені в 2018 році, також буде батарея, ідентична британській системі ближньої дії Sky Sabre, тощо.