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У РФ немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з Україною з більш широкого кола питань, - Лавров

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Російська Федерація не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "більш широке коло питань".

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначив на пресконференції в Каїрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зернової угоди". - Ред.) з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з більш широкого кола питань. Але справа залежить не від нас, тому що українська влада, починаючи з президента і закінчуючи незліченною кількістю його радників, постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію на полі бою", - зазначив він.

За його словами, вибір нібито залишається за Україною та її західними партнерами. Лавров також пригрозив, чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим більше українців загине у війні.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Сергей Рейнвей
    ПНХ коняка!
  • Чайка Київ
    https://www.facebook.com/artiushenko.igor?__tn__=-UC-R Ігор Артюшенко - офіційна сторінка

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    "Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився" ...
  • 18c49ed2
    Подтереться вашими переговорами и договорами. На большее они не предназначены.
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