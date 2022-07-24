У РФ немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з Україною з більш широкого кола питань, - Лавров

Російська Федерація не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "більш широке коло питань".

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначив на пресконференції в Каїрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зернової угоди". - Ред.) з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з більш широкого кола питань. Але справа залежить не від нас, тому що українська влада, починаючи з президента і закінчуючи незліченною кількістю його радників, постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію на полі бою", - зазначив він.

За його словами, вибір нібито залишається за Україною та її західними партнерами. Лавров також пригрозив, чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим більше українців загине у війні.

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