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Окупанти змушують херсонських підприємців "перереєстровуватись", для чого доводиться отримувати російські паспорти, - ОВА

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паспорт
На Херсонщині російські окупанти змушують підприємців проходити так звану процедуру перереєстрації та отримувати для цього російські паспорти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Херсонської ОВА.

"У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того, аби "зареєструватися", треба отримати російський паспорт.

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Нагадаємо, на Херсонщині російські загарбники забороняють роботу підприємців та всіх суб’єктів господарської діяльності, які відмовляються приймати російські рублі і не вказують ціни на товари в цій "валюті". Вони грабують бази відпочинку на Чорноморському узбережжі, відбирають у власників приморські пансіонати.

Окрім того, російські окупанти змушують родичів викрадених ними людей писати заяви на отримання паспорта РФ, а також працює потужна пропагандистська обробка населення.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Aleks_15
    Сколько можно говорить, что кого то заставляют. С 2014 года этих с двумя паспортами обхаживала Украина, им КПП обустраивала, детей бесплатно учила, лечила, отмазывала "наши люди". Теперь они и их дети уже воюют на стороне оккупанта и продолжают иметь два паспорта. Не захотят не получат.
  • Гуренко Игорь
    А де укази президента про позбавлення українського громадянства цих осіб, і решти що вже отримали окупаційні аусвайси в Криму і ОРДЛО.
  • Бандерівець
    Чому зелена влада не позбавляє громажянства колаборантів ?!
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