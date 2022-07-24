Окупанти змушують херсонських підприємців "перереєстровуватись", для чого доводиться отримувати російські паспорти, - ОВА

На Херсонщині російські окупанти змушують підприємців проходити так звану процедуру перереєстрації та отримувати для цього російські паспорти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Херсонської ОВА.

"У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того, аби "зареєструватися", треба отримати російський паспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готується законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ, - Верещук

Нагадаємо, на Херсонщині російські загарбники забороняють роботу підприємців та всіх суб’єктів господарської діяльності, які відмовляються приймати російські рублі і не вказують ціни на товари в цій "валюті". Вони грабують бази відпочинку на Чорноморському узбережжі, відбирають у власників приморські пансіонати.

Окрім того, російські окупанти змушують родичів викрадених ними людей писати заяви на отримання паспорта РФ, а також працює потужна пропагандистська обробка населення.