У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України, - ЗМІ

У Польщі зібрали повну суму,22,5 млн злотих (близько 5 млн дол), на Bayraktar для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar", що тривала на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, перевели понад 200 тис. людей, передає Укрінформ.

Ініціатор акції зі збору коштів на Bayraktar для України відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський зазначив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів, оскільки є велика кількість бажаючих долучитися до неї. За його словами, в неділю так багато осіб хотіли долучитися до акції на фінішній прямій, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.

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Сєраковський додав, що надлишок коштів, зібраних в рамках акції, буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.

Як відомо, акцію збору коштів на Bayraktar для України тривала в Польщі з 28 червня.