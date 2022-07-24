Окупанти почали "готувати" нові цілі для HIMARS на Херсонщині, - Хлань

Війська РФ на Херсонщині розуміють, що настав переломний момент.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Стратегічні кроки, які були зроблені по Антонівському та Дар'ївському мостах, по знищенню боєприпасів, командних пунктів, техніки у тилу ворога і по лінії зіткнення - це результати підготовчої роботи. Тепер питання у більш потужних і точних артилерійських ударах по лінії фронту та у зачистці орків на зайнятих ними позиціях", - наголосив Хлань.

За його словами, окупанти розуміють, що перелом настав, тому починають готуватись до проведення "референдуму", а також "виборчкоми" на місцях.

"Напевно, окупанти почали готувати нові цілі для HIMARS, я так розумію. Тому що якраз ось ці центри виборчкомів будуть новими цілями з тими зрадниками, які погодяться там працювати", - пояснив Хлань.

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