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Окупанти почали "готувати" нові цілі для HIMARS на Херсонщині, - Хлань

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himars
Війська РФ на Херсонщині розуміють, що настав переломний момент.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Стратегічні кроки, які були зроблені по Антонівському та Дар'ївському мостах, по знищенню боєприпасів, командних пунктів, техніки у тилу ворога і по лінії зіткнення - це результати підготовчої роботи. Тепер питання у більш потужних і точних артилерійських ударах по лінії фронту та у зачистці орків на зайнятих ними позиціях", - наголосив Хлань.

За його словами, окупанти розуміють, що перелом настав, тому починають готуватись до проведення "референдуму", а також "виборчкоми" на місцях.

"Напевно, окупанти почали готувати нові цілі для HIMARS, я так розумію. Тому що якраз ось ці центри виборчкомів будуть новими цілями з тими зрадниками, які погодяться там працювати", - пояснив Хлань.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    когда освобождение Херсона?или будут развлекать мудрый нарит взрывами а там осенью кацапы проведут референдум и присоединят а зэ-лупа и дерьмак заявят что нападать на парашу они не могут да и силы не равны?
  • Алекс Скела
    "Не тратьте, куме, сили -
    Спускайтеся на дно!"

    (І. Франко)
  • Марина Кравець
    о..ну хоч тут цілі з метою не плутають
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