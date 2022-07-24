Україна працює над зниженням впливу Москви на країни Африки, - спецпредставник Субх
Про це в коментарі BBC News Україна заявив нещодавно призначений Володимиром Зеленським спецпредставник України на Близькому Сході та в Африці Максим Субх, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам відомо про наміри Росії провести другий саміт "Росія-Африка" в Санкт-Петербурзі. Ми на постійній основі закликаємо наших міжнародних партнерів, у тому числі в Африці утриматись від участі у заходах, які проводить держава-агресор, тому саміт не стане винятком", - повідомив він.
Сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочинає своє турне країнами Африки, щоб переконати їх підтримувати росіян.
Він відвідає Єгипет, Ефіопію, де розташована штаб-квартира Африканського Союзу, Уганду та Республіку Конго.
Окрім того, незабаром очікується відкриття англомовного офісу російського пропагандистського каналу RT в Південній Африці з метою популяризації Росії.
За словами Субха, Україна буде пояснювати африканським державам колоніальний характер політики сучасної Росії.
Змінити ставлення африканських країн, які мають десятиліття дружби з Москвою, складно, але аргументів вистачає, зазначає він.
Субх також розповів про завдання, які поставив Зеленський для роботи з Африкою:
- Переконати підтримувати українські ініціативи щодо розблокування українських портів.
- Вести діалог з країнами, в яких немає українських посольств, здійснювати "човникову дипломатію".
- Організовувати візити керівників країн Африки, міжнародних та регіональних організацій.
- Переконувати країни голосувати за резолюції із засудженням агресії Росії в міжнародних організаціях.
- Не допускати реалізації з боку Росії антиукраїнських планів "за рахунок шантажу, введення в оману та розхитування внутрішньополітичної ситуації в країнах Африки та Близького Сходу".
- Розширити контакти президента з керівниками Африки, організувати турне очільника МЗС країнами Підсахарської Африки, підготувати конференцію Україна-Африка.
- Інформувати країни регіону про наслідки агресії Росії.
- Деяким країнам Україна також запропонує взяти участь у проєктах з відновлення України.
Турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби підсахарською Африкою заплановане на осінь.