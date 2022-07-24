Замість порожніх розмов Україні потрібно надати більше HIMARS та інших сучасних систем, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич закликав посилити військову підтримку України, зокрема надати більше систем HIMARS.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ять місяців минуло відтоді, як Росія напала на Україну. Оскільки Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - наголосив міністр.

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