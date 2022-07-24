Новини

Замість порожніх розмов Україні потрібно надати більше HIMARS та інших сучасних систем, - глава МЗС Латвії Рінкевич

1 94711
рінкевич
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич закликав посилити військову підтримку України, зокрема надати більше систем HIMARS.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ять місяців минуло відтоді, як Росія напала на Україну. Оскільки Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - наголосив міністр.

Також читайте: Ціль - надати Україні до 30 систем HIMARS та MLRS, - голова комітету Конгресу США з питань збройних сил Сміт

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    золоті слова!
  • Voc Vox
    Штаты им заявляют про фсбэшную крысу а они дурака включили и оружие требую
  • Voc Vox
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини