У Мелітополі лікарі відмовляються отримувати зарплату в рублях, - мер Федоров

У тимчасово контрольованому загарбниками місті Мелітополі медики відмовляються отримувати зарплату в російських рублях, які їм намагається "нав'язати" РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація катастрофічна, понад 50% лікарів виїхало ще в перші місяці війни. Частина лікарів залишилася і продовжує рятувати життя. Ми маємо змогу закрити лише екстрену допомогу, реанімаційну і то не повністю. Ми розуміємо, під яким тиском знаходяться наші лікарі, але вони відмовляються від отримання російських рублів, які їм намагається нав'язати рф. Цілими відділеннями наші лікарі працюють, але не беруть подачки", - сказав він.

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За його словами, Мелітополь – центр госпітального округу, який обслуговував понад пів мільйона населення.