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Маю велике бажання поїхати до Києва, - Папа Римський Франциск

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папа,римський
Папа Римський Франциск заявив, що дуже хоче відвідати Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я маю велике бажання поїхати до Києва", - сказав Папа Римський у відповідь на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну.

Водночас видання зазначає, що жоден Папа ніколи не відвідував Москву.

"Франциск неодноразово засуджував вторгнення російських сил в Україну. Минулого місяця він прямо звинуватив рф у веденні "жорстокої та безглуздої агресивної війни" ,- пише Reuters.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Muni
    Поїдь краще до кремля і команду екзорцистів не забудь...
  • mrSmith
    Лицемірство, під личиною святості.
  • Олег Шестакович
    Їдь краще до мацкви там тобі ***** "палтіннік" кине!!!
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