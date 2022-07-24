Маю велике бажання поїхати до Києва, - Папа Римський Франциск
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Папа Римський Франциск заявив, що дуже хоче відвідати Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я маю велике бажання поїхати до Києва", - сказав Папа Римський у відповідь на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну.
Водночас видання зазначає, що жоден Папа ніколи не відвідував Москву.
"Франциск неодноразово засуджував вторгнення російських сил в Україну. Минулого місяця він прямо звинуватив рф у веденні "жорстокої та безглуздої агресивної війни" ,- пише Reuters.