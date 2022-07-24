Росія навряд чи захопить Слов'янськ та Краматорськ, - ISW

Аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Варос вважає, що Росія, найімовірніше, не зможе захопити Слов'янськ та Краматорськ.

Про це він розповів в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Ні. Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх і тим більше до 11 вересня. Про цю дату попереджають українські офіційні особи, мовляв, у цей період можливі так звані "референдуми" на окупованих територіях", – відповів він на запитання, чи має Росія шанси захопити Слов'янськ і Краматорськ.

Варос зазначив, що територія навколо Краматорська, Бахмута, Слов'янська та Сіверська має відносно вище населення, ніж в інших районах Донбасу, а росіяни стикалися з труднощами під час боїв у міському середовищі.

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"Тому ми очікуємо, що лінія Краматорськ-Бахмут, перш за все на шосе Е40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії", – сказав він.

Аналітик додав, що Росія дуже повільно намагається захопити невелике місто Сіверськ і поки що їй це не вдається. Він не бачить перспектив швидкого успіху росіян, з огляду на складнішу і краще підготовлену оборону Донецької області.

Варос також погодився з оцінкою українського військового командування, що постачання західної зброї дозволило стабілізувати ситуацію на фронті. Зокрема, суттєво вплинули американські ракетні системи HIMARS, які погіршили здатність росіян використовувати артилерію, зазначив він.