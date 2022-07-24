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Рашисти погрожують депортацією мелітопольцям, які відмовляться від участі в "референдумі", - мер Федоров

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Росіяни планують депортувати жителів окупованого Мелітополя, якщо вони відмовляться брати участь у "референдумі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Ми чітко розуміємо, що після останніх 1,5 тижнів, коли вони роблять тотальний обхід мікрорайонів багатоповерхового сектора, приватних будинків для виявлення жителів, загроза їх наступна: хто не прийде на "референдум", ті будуть вивезені за територію Запорізької області", - розповів очільник міста.

За словами Федорова, відповідний "указ" окупаційної "влади" міста ще не затверджено, але триває підготовка.

"Якщо вони введуть в дію цей наказ, то їм доведеться вивезти всіх жителів, все населення Мелітополя", - підсумував мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі лікарі відмовляються отримувати зарплату в рублях, - мер Федоров

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • stels400
    Скільки можна писати такі новини?Яка нам різниця що вони хочуть?ЗСУ прийде всім голови скрутить.Нам плювати що вони хочуть.
  • Алекс Скела
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