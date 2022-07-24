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Замість "Московського" буде "Київське": німецька мережа супермаркетів перейменувала морозиво через війну в Україні

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морозиво
Німецька мережа супермаркетів Edeka тимчасово перейменувала "Московське" морозиво (Moscauer Art) на "Київське" (Kiewer Art), висловлюючи підтримку Україні у війні з Росією.

Про це повідомляє німецьке видання RND із посиланням на пресслужбу Edeka, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ми дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні. Для нас важливо продовжувати висловлювати нашу солідарність, і ми віримо, що такі маленькі жести також можуть це показати", — заявили в компанії.

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Водночас там додали, що назва "Kiewer Art" є тимчасовою, хоча до "московського" варіанту теж повертатися не планують. У довгостроковій перспективі морозиво називатиметься "Ice Snack Sandwich".

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    Москву теж скоро перейменують.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    на Мухасранськ притому назавжди...
  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Подвійні стандарти. Московське не робили тимчасовим, хоч воно таким і виявилось.
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