Джонсон планує прощальний візит в Україну, - The Telegraph

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який іде у відставку, хоче здійснити третю поїздку в Україну за час повномасштабного російського вторгнення, щоб побачити президента Володимира Зеленського перед тим, як покине Даунінг-стріт.

Про це повідомило британське видання Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем’єр-міністр відчуває, що "не може просто так піти". Джонсон відвідав Україну вже двічі після 24 лютого, а його другий візит відбувся лише місяць тому.

"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем (президента Зеленського). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", - сказав співрозмовник видання.

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Це повідомлення з'явилося після телефонної розмови Бориса Джонсона з президентом Зеленським у п'ятницю, в якій Джонсон наголосив на "незмінній рішучості" Британії у підтримці України. Цього тижня Борис Джонсон відвідав полігон, де навчаються українські військові.

Очікується, що Джонсон та Зеленський проведуть ще одну телефонну розмову наступного тижня.