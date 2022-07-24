Джонсон планує прощальний візит в Україну, - The Telegraph
Про це повідомило британське видання Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем’єр-міністр відчуває, що "не може просто так піти". Джонсон відвідав Україну вже двічі після 24 лютого, а його другий візит відбувся лише місяць тому.
"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем (президента Зеленського). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", - сказав співрозмовник видання.
Це повідомлення з'явилося після телефонної розмови Бориса Джонсона з президентом Зеленським у п'ятницю, в якій Джонсон наголосив на "незмінній рішучості" Британії у підтримці України. Цього тижня Борис Джонсон відвідав полігон, де навчаються українські військові.
Очікується, що Джонсон та Зеленський проведуть ще одну телефонну розмову наступного тижня.