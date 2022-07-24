Брінк про реакцію США на можливе розширення анексії РФ: Сподіваємося залучити союзників до підвищення ціни для росіян

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк сказала, що Штати "уважно стежать" за підготовкою РФ до незаконної анексії новоокупованих територій України, і такі дії РФ були б "обурливими, але не несподіваними". Зараз Штати намагаються "підняти ціну" для Росії, якщо вона на це піде.

Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Брінк, як реагуватимуть США, якщо Росія спробує анексувати новоокуповані території, і чи спричинить це нові й сильніші санкції проти РФ.

"Це те, за чим ми уважно стежимо. Це те, на що, ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо – що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано. Ми бачили, як це було в Криму 2014-го, і, здається, вони використовують ту саму методичку", – сказала Брінк.

Вона наголосила, що на Херсонщині та на інших територіях, які зараз тимчасово окуповані Росією, роздають російські паспорти, намагаються впроваджувати російську мову в школах та адміністраціях, призначати російських маріонеток на "посади".

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"Ми вважаємо, що це обурливо і не відповідає міжнародному праву. Наша позиція полягає в тому, щоб одночасно привертати увагу до цього та переконатися в тому, що наші союзники та партнери про це знають, а потім вжити кроків, якщо Росія таки вирішить це зробити", – сказала Брінк.

Вона зазначила, що Штати продовжать вводити санкції проти російських маріонеток і вживати заходів, які не дозволять у майбутньому визнати таку анексію.

На питання про те, чи можуть США та союзники вже зараз вжити певних заходів, щоб запобігти анексії, Брінк відповіла: "Я на це сподіваюся".

Вона нагадала, що Білий дім оприлюднив розвіддані про те, якими можуть бути плани РФ щодо анексії територій. Такими публічними обговореннями цієї теми, за її словами, Штати сподіваються залучити союзників "до підвищення ціни" для росіян за спроби анексії.

Нагадаємо, 20 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "географія" цілей Росії нібито розширилася – і тепер РФ хоче захопити не лише Донецьку та Луганську області, але також Херсонську, Запорізьку та низку інших територій. В українській розвідці, оцінюючи слова Лаврова, заявили: Росія готує ґрунт для анексії півдня України. Британська розвідка також вважає, що РФ таким чином готує ґрунт для проведення фейкових "референдумів".