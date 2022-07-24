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Це може серйозно позначитися на двосторонніх відносинах, - Ізраїль про закриття агентства "Сохнут" в Росії

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ізраїль
Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що закриття в Росії Єврейського агентства "Сохнут" може серйозно позначитися на ізраїльсько-російських відносинах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

У канцелярії глави ізраїльського уряду зазначили, що в неділю вранці Лапід провів нараду з цього питання. "Прем'єр-міністр заявив, що відносини з росією важливі для Ізраїлю. Важливим є і той факт, що в росії проживає велика єврейська діаспора. Ці моменти обговорюються під час усіх дипломатичних контактів на високому рівні з москвою", - йдеться у повідомленні канцелярії.

Лапід доручив учасникам ізраїльської делегації бути готовими вилетіти до рф негайно після отримання згоди москви на переговори, а також докласти всіх зусиль для просування правового та дипломатичного діалогу на високому рівні, наголошується в повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    мацу по московськи, не обляпайтесь

    нагадуємо, борщ буває один - лише український по бандерівськи
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ізраєльтяни-навіщо вам взагалі відносини з лайном???
  • Paul Foxen
    Дєнєшкі,бабосікі, лавешки, лавандос, мані мані мані, лотс оф хані
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