Через бойові дії на Донеччині знеструмлена Карлівська фільтраційна станція, частина регіону залишилася без води
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Внаслідок бойових дій в Донецькій області було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. В частині регіону припинено водопостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Покровський міський голова Руслан Требушкин.
"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію! Відновлення водопостачання відбудеться після проведення усіх налагоджувальних робіт", - написав Требушкин.