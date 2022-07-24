Через бойові дії на Донеччині знеструмлена Карлівська фільтраційна станція, частина регіону залишилася без води

Внаслідок бойових дій в Донецькій області було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. В частині регіону припинено водопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Покровський міський голова Руслан Требушкин. "Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію! Відновлення водопостачання відбудеться після проведення усіх налагоджувальних робіт", - написав Требушкин. Також читайте: Унаслідок обстрілу окупантів зруйновано помпову підстанцію в Костянтинівці

Автор: Роман Свиридович